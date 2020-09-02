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  4. Vali Çakır: “Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık”

Vali Çakır: “Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 21:50 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına halen müdahale edilirken, bölgedeki bir köye sıçrayan yangında 4 ev ile 4 samanlık yandı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına halen müdahale edilirken, bölgedeki bir köye sıçrayan yangında 4 ev ile 4 samanlık yandı. Yangın söndürme çalışmalarını incelemeyen Vali Avni Çakır, şu an itibariyle tedbir amaçlı 6 köyü ve mahalleyi boşalttıklarını ve herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.
Vali Avni Çakır, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi’nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Havanın kararması nedeniyle yangın söndürme uçağı ve helikopter, söndürme faaliyetlerine son verirken, kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise söndürme çalışmalarını devam ettiriyor.
Ormanda çıkan yangın, daha önce boşaltılan Derekaraağaç Köyünü ulaştı. Köyü sıçrayan yangın nedeniyle Tekeoğlu Mahallesi’nde 4 ev ile 4 samanlık yandı.
Yangın söndürme çalışmalarını inceleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, rüzgarın etkisiyle yangının kontrolden çıktığını belirterek, yangının çevre köyleri tehdit eder hale geldiğini kaydetti. Şu an itibariyle tedbir amaçlı 6 köyü ve mahalleyi boşalttıklarını ifade eden Vali Çakır, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Havadan 1 uçak ve 2 helikopterle, yerde de yeteri kadar araç ve ekipmanla müdahale ediyoruz ama maalesef rüzgarın da etkisiyle şu an kontrolümüzde değil. Havanın kararmasıyla havadan müdahale imkanı son buldu. Bu akşam da karadan dozerlerimiz, kepçelerimiz ve arazözlerimiz ile ve yeteri kadar insan gücümüzle çalışıyoruz. Şu an için yangın yayılmaya devam ediyor. Ama can kaybı söz konusu değil. İnşallah sabaha kadar kontrol altına almayı umut ediyoruz” diye konuştu.

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