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Vali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zaferi’nin 96’ncı yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Vali Köşger, “30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce Milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir. Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü Aziz Milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuzda olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bütün bu imkânsızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyelere taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden lider ve dünyada gelişmiş ülkeler düzeyini aşmak için çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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