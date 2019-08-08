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Vali devreye girdi, üniversite hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, üniversiteye girmeye hak kazanan ancak babası izin vermediği için kayıt yaptıramayan genç kız, yardım istediği Vali Abdullah Erin'in devreye girmesi sayesinde okuluna kayıt oldu

Şanlıurfa'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak üniversiteye girmeye hak kazanan ancak babası izin vermediği için kayıt yaptıramayan genç kız, yardım istediği Vali Abdullah Erin'in devreye girmesi sayesinde hayaline kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimine müracaat eden Gülsüm Ağar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını ancak babasının kız çocuklarının okumasına karşı olması ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kayıt yaptırmasına izin vermediğini belirterek Vali Abdullah Erin'den yardım istedi.

Durumu öğrenen Erin, görüştüğü babayı ikna etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gülsüm Ağar, üniversite sınavına çok iyi şekilde hazırlandığını ve hayalindeki bölümü kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayalim öğretmen olmaktı. Okulu kazandım ancak babam kız çocuklarının okumasına karşı çıkıyordu. Ayrıca maddi imkanımız da yetersiz olduğu için okula kayıt yaptıramıyordum. Son çare olarak konuyu Valimize iletmek istedim. Valiliğe gelerek Açık Kapı Birimindeki personele durumumu anlattım. Ardından Valimiz babamla görüşerek okumam için ikna etti. Bugün, hayatımın dönüm noktası ve öğretmen olma hayalimin gerçeğe dönüştüğü gün. Sayın Valimize ve Açık Kapı Birimi personeline yürekten teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
kız çocuğu üniversite Vali

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