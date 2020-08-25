Vali duyurdu! Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidiliyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri konulu toplantı düzelendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) Vali Ali Arslantaş başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, göle çevresi olan köylerin muhtarları ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Arslantaş, Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlanması yapılması yolunda çalışma yapıldığını söyledi. Vali Arslantaş, "Başta ilimiz olmak üzere ülkemizin en önemli güzelliklerinden olan Salda Gölü'nün korunarak, koruma- kullanma dengesi içerisinde gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakmak için neler yapılması gerekiyor değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katılımı ile bir araya geldik. Bu hassas konuda görüş ve düşüncelerini dile getirmek, katkılarını sunmak üzere toplantımıza katılanlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.