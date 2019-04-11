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Vali Ekinci, Karlıova'da silikozis hastalarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşayan silikozis (akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden bir meslek hastalığı) hastalarıyla bir araya geldi.

Vali Ekinci, Karlıova'da silikozis hastalarıyla bir araya geldi

Aziz ÖNAL/KARLIOVA-Bingöl,(DHA) - BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşayan silikozis (akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden bir meslek hastalığı) hastalarıyla bir araya geldi.
Vali Kadir Ekinci, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ile birlikte Karlıova ilçesinde yaşayan silikozis hastalarını ziyaret etti. Karlıova Öğretmenevi'nde düzenlenen buluşmada, silikozis hastalarının sorunlarını dinleyen Vali Ekinci, hastalar için çeşitli hizmetlerin verildiğini söyledi. Silikozis hastalarına engelli maaşı, elektrik ve ilaç desteğinin verildiğini anlatan Vali Ekinci, "Ağır hastalara kira yardımı, oksijen tüpü, jeneratör ve solunum cihazı, tüm hastalarımıza yakacak yardımı ve çocuklarına şartlı eğitim ve sağlık yardımları yapılıyor. Bunun dışında beklenmeyen durumların tamamında silikozis hastalarımıza pozitif ayrımcılık yapılarak diğer konularda da yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Türkiye çapında ve özellikle de Bingöl’de silikozis hastalarına yönelik çalışmalarla, kot taşlamanın yasaklanmasına, silikozis hastalarının hastanelerde ücretsiz tedavi görmesine, malulen emeklilik hakkının tanınmasına, oksijen makinelerinin daha sağlıklı kullanılması için trafo fazlarının yükseltilmesine öncülük eden, vesile olan sivil toplum gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bizim insanımız güçlü maneviyatı, altın kalbi ve tertemiz kişiliği ile hizmetin en iyisini hak ediyor. İnşallah devletimiz güçlendikçe ve imkanlarımız arttıkça bu hizmetlerin standardı daha artacak, insanımız daha modern ve kaliteli hizmetler almaya devam edecektir. Bizler bütün imkanlarımızla bu ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Karlıova'da halen 110 silikozis hastasının bulunduğu, geçen süreçte de 14 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi

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Vali Ekinci, Karlıova'da silikozis hastalarıyla bir araya geldiVali Ekinci, Karlıova'da silikozis hastalarıyla bir araya geldiVali Ekinci, Karlıova'da silikozis hastalarıyla bir araya geldi

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