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Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yapımında sona gelinen Silvan Barajı'nın 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.  Tarım Orman Şurası'nın 3'üncü Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı.

Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacak

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yapımında sona gelinen Silvan Barajı'nın 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.
Tarım Orman Şurası'nın 3'üncü Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammet Adak ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Diyarbakır'ın tarım potansiyeli değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, yapımında sona gelinen Silvan Barajı'nın 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade ederek, "Ülkemizin en büyük entegre, kalkınma ve gelişme projelerinden biri olan Silvan Barajı projesi, Diyarbakır adına çok önemli bir geleceği bizlere işaret etmektedir. 8 baraj ve 23 sulama göletiyle devam eden proje, 235 bin hektar alanı suyla buluşturarak, sulu tarım alanına dönüştürecektir. Bu projenin gelişmesiyle Diyarbakır, arazi varlığı adına sulanabilir ve tarım yapılabilir tüm alanlarında tarımı gerçekleştirecek Türkiye'nin tek ili olacaktır. Sadece Silvan projesinin hayata geçmesi, 300 bin kişilik istihdamın hayata geçmesi demektir. Bu Diyarbakır'ı değil, bölgeyi, belki Türkiye'yi etkileyecek. Diyarbakır bir çekim, üretim merkezi ve belki bir istihdam çekim merkezi ortaya çıkaracak" dedi.

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Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacakVali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU VALİ BİZİMKÖYEDE YOL YAPTI SAĞLAM VESSELAM. NOKTA.
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