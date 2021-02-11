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  4. Vali Karaloğlu ile TMSF Başkanı Gülal’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Vali Karaloğlu ile TMSF Başkanı Gülal’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

11.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 528 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti 528’inci gününe girdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 528 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti 528’inci gününe girdi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri ziyaret etti. Vali Karaloğlu ve Gülal, ailelerle tek tek görüştü. Aileler çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ve bu yüzden HDP il binası önünde evlatlarını alıncaya kadar ayrılmayacaklarını aktardı.
Vali Karaloğlu ve TMSF Başkanı Gülal ailelere, en kısa sürede evlatlarına kavuşmasını arzu ettiklerini belirtilerek bölgeden ayrıldı.

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