Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2020 yılına saatler kala kent genelinde yeni yıla görevi başında giren kamu personelini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt’un eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilk önce Kaleiçi Yat Limanı’nda demirli sahil güvenlik botunu ziyaret etti.

Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karaloğlu, botun komuta merkezine geçerek botla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu daha sonra İl Jandarma Komutanlığı’na geçti. Burada Mehmetçikle sohbet eden Vali Karaloğlu, ‘Ailesini en çok özleyen kim?’ diye sordu.

İlk el kaldıran 20 yaşındaki Doğan Gültekin adlı askeri yanına çağıran Karaloğlu, ailesiyle görüntülü görüşmek için babasının cep telefonu numarasını istedi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur’un cep telefonundan görüntülü aranan baba Metin Gültekin ile önce Vali Karaloğlu görüştü. Karaloğlu ailenin yeni yılını kutladıktan sonra Doğan Gültekin’i ailesiyle görüntülü görüştürdü. Duygusal anların yaşandığı görüntülü görüşmede aile Vali Karaloğlu ve Tuğgeneral Tekin Aktemur’a teşekkür etti.