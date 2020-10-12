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Vali Köşger’den sahte içki açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen sahte içki ölümlerine ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, “Bir şey ucuza satılıyorsa muhakkak arkasında karanlık bir iş vardır” dedi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sayısı 15’e yükselen sahte içki ölümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Vali Köşger’den sahte içki açıklaması

İzmir’de meydana gelen sahte içki ölümlerine ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, “Bir şey ucuza satılıyorsa muhakkak arkasında karanlık bir iş vardır” dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sayısı 15’e yükselen sahte içki ölümlerine ilişkin açıklama yaptı. Bornova’daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda yüz yüze eğitim açılışı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Köşger, "Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Yüklü miktarlarda kaçak içki ya da kaçak içki kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli süreç başlatıldı, devam ediyor. Çünkü bu işin içinde ölüm var. Birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız hastanelerde yatıyor. Durumu kritik olanlar var. İçki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama vatandaşlarımızdan bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan bandrolsüz, yetkisiz yerlerden temin etmemelerini, bu ihtiyaçlarını kurumsal mekanlardan temin etmelerini söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız bu konunun üzerine gidecek. Denetimler sıklaşacak” diye konuştu.
Vali Köşger, Kınık ilçesindeki programında da, “Bu konuda vatandaşımızın duyarlı olması lazım. Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyorum. Bir şey ucuza satılıyorsa muhakkak arkasında karanlık bir iş vardır. Bu karanlık işlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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