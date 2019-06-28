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Vali Öksüz LGS'nin başarılı ikizlerini ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri olan ve LGS sınavında 500 tam puan alan Adil Karadağ ile 470 puan alan ikizi Yunus Karadağ'ı makamında ağırlayarak ödül verdi

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan ortaokul öğrencileri Adil Karadağ ve 470 puan alan ikiz kardeşi Yunus Karadağ'ı makamında ağırlayarak çeşitli ödüller verdi.

Öksüz, ilçenin Armutlu Köyü Ortaokulu'nda öğrenim gören ve tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Adil Karadağ ile aynı sınavda 470 puan alan ikizi Yunus Karadağ'ı ailesi ile makamında ağırladı.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Öksüz, bir süre sohbet ettiği öğrencilerden Adil Karadağ'a çeyrek altın ve kitap seti, ikizi Yunus Karadağ'a ise bisiklet hediye etti.

Öksüz, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir başarının Kars'tan çıkmasından mutlu olduğunu ifade ederek, "LGS sınavında başarılı olan öğrencimizi ağırlamaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı, bu bizim ve bütün Kars için çok gurur verici, kendisini kutluyorum." dedi.

Kars'ta 2 öğrencinin LGS'de tam puan aldığını söyleyen Öksüz, Adil Karadağ dışında Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Ortaokulu öğrencisi Kemal Can İldiz'in de tam puan aldığını aktardı.

Öksüz, bu başarıların artmasını amaçladıklarını dile getirerek, bunun için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenci Adil Karadağ ise başarısında katkısı olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, liseyi iyi bir puanla bitirip Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisi Bölümünde okumak istediğini ifade etti.

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