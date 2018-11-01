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VALİ ŞAHİN'E VEDA PROGRAMI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 22:46 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA Valiler kararnamesiyle Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından veda programı düzenlendi.

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA
Valiler kararnamesiyle Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından veda programı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İlçe Belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Ankara Valiliğine atanan Şahin programda katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak, helallik istedi. Şahin, "İstanbul Valisi Vasip Şahin
Burada dört yılı aşkın bir zaman, kendi açımdan baktığım zaman çok güzel günler geçirdim. Çok güzel dostluklar biriktirdim. Bu aziz şehirde bütün zorlukları, bütün sıkıntıları çok mübarek bir şehir olmanın bereketiyle, çok verimli zaman geçirmiş oldum. Bunu siz kıymetli dostlarımın desteğiyle yapabildim" dedi.

"NASILSAM ÖYLE OLMAYA ÇALIŞTIM"
Görevi boyunca herkese eşit davranmaya çalıştığını belirten Şahin, "İstanbul bundan çok daha fazlasını hak ediyor. İstanbul bundan çok daha fazla emek sarf edilmeyi hak ediyor. Burada yaptıklarımızı sıralamak istemiyorum. Çünkü bunu sıraladığımız zaman yapamadıklarımız aklımıza geliyor. Bu muhasebeyi aziz İstanbulluların ve Cenab-ı Hakkın takdirine bırakıyorum. Herkese eşit ve samimi davranmaya çalıştım. Olabildiğince açık ve dürüst olmaya çalıştım. Adaletten, haktan, hukuktan ayrılmamaya çalıştım. Bir şey daha yapmaya çalıştım. Nasılsam öyle olmaya çalıştım" diye konuştu.

"AYRILDI, ÜZÜLDÜK DİYECEĞİZ AMA AYNI ZAMANDA SEVİNDİK"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise yaptığı konuşmada, Vali Şahin ile çok verimli çalıştıklarına vurgu yaparak; "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendikten sonra yaklaşık bir yıl beraber çalıştık. Bu süre içinde olabilecek en uyumlu çalışmayı yaptık desek, yeridir. Benim dostluğum eskiye dayalı diye düşünüyordum ama benden önce görev yapan Kadir abimizle de gayet uyumlu çalışmış. Valimize teşekkür ediyorum. Ayrıldı, üzüldük diyeceğiz ama aynı zamanda sevindik. Başkente gönderdik. Burada bulunan herkesin Ankara'ya gittiği zaman uğrayabileceği bir kapısı oldu. İnşallah orada da güzel hizmetler yapacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Vali Şahin'e İstanbul tablosu hediye etti.

Görüntü Dökümü:
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-Vali Şahin'in gelmesi
-Salondan detay
-Katılımcılardan görüntü
-Vali Şahin'in konuşması
-Belediye Başkanı Uysal'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar

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