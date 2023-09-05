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Vali Sezer "Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok" diyerek sert çıktı! Talimatı verdi: 'Yayınlayalım da rezil olsunlar'

05.09.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeklerin sokağa sahipsiz bırakılmasıyla ilgili Edirne Valisi Yunus Sezer sert konuştu. Sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin toplatılıp aşılanması gerektiğini kaydeden Sezer, "Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok bizim. Terk eden aileleri valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar" dedi.

Vali Sezer "Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok" diyerek sert çıktı! Talimatı verdi: 'Yayınlayalım da rezil olsunlar'

Keşan'da ziyaretlerde bulunarak muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Sezer'in gündeminde sokakta sahipsiz bırakılan köpekler vardı. Dinlediği sorunların çözümleri için talimatlar veren Sezer'e özellikle yaz sezonunun bitmesiyle köpek sayısında artış olduğu dile getirildi. Buna göre bir tedbir geliştirileceğini belirten Sezer, "Ben de başıboş köpek istemiyorum. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. ‘Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın’ Böyle bir şey istemiyorum" diye konuştu.

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaret bulunarak, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Sezer, beraberinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte ilk olarak Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Vali Sezer, Kaymakam Yılmaz’dan ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, buradaki ziyaretin ardından yapımı süren Kent Meydanı'nda incelemede bulundu.

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Vatandaş ve esnafla sohbet eden Sezer, daha sonra Keşan Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı. Sezer, programının devamında Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

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Toplantıda söz alan Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yazlıkçıların sahil köylerinden memleketlerine dönmesiyle birlikte köpek sayısında artış olduğunu söyledi.

"TERK EDEN AİLELERİ YAYINLAYALIM, REZİL OLSUNLAR"

Vali Sezer, sahil köylerinde sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verdi.

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Sezer, "Ben de başıboş köpek istemiyorum. Ona göre bir tedbir geliştireceğiz. Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum. Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. ‘Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın’ Böyle bir şey istemiyorum. Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok bizim. Onlar da bir can. Burada böyle bırakıp gidiyorlar. Açık alanda her şey tehlikelidir. Aç kalıyor hayvan. Emniyet ve jandarma teker teker köpeklerin sahiplerini tespit edecek ve tebligat yapacak. Terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar” dedi.

(DHA)

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