HABER

Vali Sonel'den Tunceli Belediyesi işçilerine yüzde 30 zam

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 21 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığı hizmetleri anlatmak için düzenlediği basın toplantısında kendisiyle görüşmek için bekleyen Tunceli Belediyesi işçi sendikalarının temsilcilerine, seçimlere 2 gün kala işçilere bir sürpriz yaparak yüzde 30 zam yaptığını söyledi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 21 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığı hizmetleri anlatmak için düzenlediği basın toplantısında kendisiyle görüşmek için bekleyen Tunceli Belediyesi işçi sendikalarının temsilcilerine, seçimlere 2 gün kala işçilere bir sürpriz yaparak yüzde 30 zam yaptığını söyledi.

Tunceli'de 21 aydır Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, basın toplantısı düzenleyerek kente yaptığı hizmetleri anlattı. Sonel, güvenlik güçlerinin üstün çabasıyla Tunceli'de yakalanan huzur ortamı ile birlikte kentin büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Sonel şöyle konuştu:

"Yaklaşık 21 ay oldu Tunceli Belediye Başkan Vekilliği'ni yürütüyorum. Bu 21 aylık dönem içinde gerçekten Tunceli büyük değişim geçirdi. Özellikle güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıklarıyla teröre vurulan büyük darbeler sonucu Tunceli huzur kenti haline geldi. İnsanlar geçmişte gece saatlerinde dışarı çıkmazken, artık gece yarılarına kadar eğlenebiliyorlar ilimizde. Tunceli'ye yaptığımız hizmetlerde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere bakanlarımızın çok fazla katkısı olmuştur. Tunceli halkı adına sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 30 ZAM SÜRPRİZİ

Toplantı sonunda Vali Sonel, toplu iş görüşmeleri için belediyede olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Tunceli temsilcilerini yanına çağırarak sürpriz bir açıklama yaptı. Vali Sonel, "Sendikacı arkadaşlar toplu iş görüşmeleri için benimle görüşmek istiyorlar. Biz ilk günden beri toplumun bütün kesimlerine dokunuyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakarlıklar ile çalışıyor büyük emek harcıyor. Bu durum karşısında duyarsız kalamazdık. Ben de burada açıklıyorum; belediye işçimize 1 yıl geçerli olmak üzere yüzde 30 zam veriyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye işçileri adına toplu iş görüşmelerini yürüten sendika bölge temsilcisi Şükran Yılmaz ise Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Hamdullah Şevli: "Seçim çalışmalarımız son ana kadar sürecek"Hamdullah Şevli: "Seçim çalışmalarımız son ana kadar sürecek"
Özhaseki: Karşımızdaki ittifak FETÖ’den medet umuyor (2)Özhaseki: Karşımızdaki ittifak FETÖ’den medet umuyor (2)

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.