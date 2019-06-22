HABER

Vali ve dalgıçlar "doğal akvaryum"u temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan ve AFAD'ın balık adamları, Gürün ilçesindeki doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü'nde tüplü dalışla temizlik çalışması yaptı - Ayhan: "Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı ve "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında su altı temizliği yapıldı.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi, gölü kirleten dış etkenlere karşı önlem alındı. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi.

Vali Ayhan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında programın düzenlendiğini belirten Ayhan, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi başlatıldı. Buna ilişkin ilimizde de yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Geç kalınmış ama başladığı zaman da herkesin sahip çıktığı ve önemsediği bir proje oldu." dedi.

- "Gökpınar bir mirastır"

İnsanların doğaya ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde olunduğunu vurgulayan Ayhan, "Gökpınar gölümüzün temizliğine katkı sağlamak için buradayız. Sıfır Atık Mavi Projesi göllerdeki ve derelerdeki temizliğe dikkati çekmektedir. Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız." diye konuştu.

Programa, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
28 Şubat sürecinden sonra kapatılan Kuran kursu ilk hafızlarını verdi28 Şubat sürecinden sonra kapatılan Kuran kursu ilk hafızlarını verdi
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’deTürk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Artvin’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökpınar Gürün Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme!

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 yaralı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.