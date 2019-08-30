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Vali Yerlikaya: 30 Ağustos'ta yeniden var olduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği resepsiyondaki konuşmasında, “Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık.

Vali Yerlikaya: 30 Ağustos'ta yeniden var olduk

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği resepsiyondaki konuşmasında, “Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü dolayısıyla Şişli Bomonti'de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile eşi Mesude Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Otelin lobisinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve eşi Mesude Avsever gelen konukları karşıladı. Ardından İstanbul Valiliğinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin sahnede gösterimi ile program başladı.

"30 AĞUSTOS ÇOK BÜYÜK BİR DESTANDIR"
30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Büyük Zaferi hangi şartlarda kazandık? 30 Ağustos'a neden büyük zafer diyoruz? Çünkü işgal altındaydık. Ateş çemberinin içinde kalmıştık. Yorgunduk, yaralıydık. Top yoktu. Silah yoktu. Mermi yoktu. Yiyecek ekmek yoktu. O zamanlar Türkiye yoklar, yokluklar ülkesiydi. Ancak hatırdan çıkarılmaması gereken en önemli değerimiz, “İman varsa, imkan var. Göğüste iman, kalplerde vatan sevgisi vardı. Ya var olacaktık, ya da yok. Ya şehit olacaktık, ya da gazi. Ya kazanacaktık, ya da tarihten silinecektik. Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk Yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk. Analarımız, bebekleri yerine, top mermilerini kundağa sardı. 30 Ağustos bunun için büyük, çok büyük bir destandır " dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmalarının ardından müzik dinletisiyle program son buldu.
(FOTOĞRAF)

Vali Yerlikaya: 30 Ağustos'ta yeniden var oldukVali Yerlikaya: 30 Ağustos'ta yeniden var oldukVali Yerlikaya: 30 Ağustos'ta yeniden var olduk

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