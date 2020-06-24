Vali Yerlikaya'dan Esenyurt'taki sele ilişkin yeni açıklama

Esenyurt'taki sel felaketinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tekrar ilçeye geldi. Yerlikaya, kaymakamlık binasındaki toplantının ardından açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, "Hasar tespitlerimiz bugün akşama kadar bitecek. Ondan sonra sizlerle paylaşacağız. Devamlı vatandaşlarımızın yanındayız. Tekrar yaşanmaması ile ilgili tedbirler alıyoruz. Sabah Ekrem İmamoğlu Başkanımız ile de görüştük. İSKİ, Haramidere ile ilgili çalışmalarına bugünden itibaren başlıyor. Olabilecek en kısa zamanda bir daha bu şekilde bir taşkınla, vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmaması ile ilgili çalışmalarını yapıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Murat Bey ve İSKİ'den temsilciler de burada. Onların hangi takvimde bu dereyi bir daha taşkın yaşanmaması ile ilgili ne kadar sürede yapacaklarını da bir hafta içerisinde bize söyleyecekler. Bir daha vatandaşlarımızın aynı üzücü olayla karşılaşmaması ile ilgili bu çalışma bitinceye kadar orada oturmalarına izin vermiyoruz. Ama onları da kendi haline bırakmıyoruz. Bakanlarımız vekillerimiz her fırsatta bizimle beraberler. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey hemen geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Süleyman Soylu bakanımız devamlı bizimle beraberdi" ifadelerini kullandı.