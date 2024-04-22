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  4. Valilik açıkladı! İstanbul için sıcaklık uyarısı geldi: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Valilik açıkladı! İstanbul için sıcaklık uyarısı geldi: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

22.04.2024 20:12
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Yurt genelinde bu hafta sıcaklıklar artıyor. İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, valilikten dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geldi.

Valilik açıkladı! İstanbul için sıcaklık uyarısı geldi: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Buna göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

"Ankara: 30-32, İstanbul: 24-26, İzmir: 27-29, Kayseri: 31-33, Antalya: 27-29, Adana: 37-38, Bolu: 31-33, Samsun: 28-30, Trabzon: 29-31, Erzurum: 25-27, Diyarbakır: 30-32, Şanlıurfa: 35-37, Malatya: 31-33, Kahramanmaraş: 33-35, Hatay: 34-36, Osmaniye: 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir."

VALİLİK UYARIDA BULUNDU: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.

Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

(AA-İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sıcaklık valilik
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