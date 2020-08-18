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Valilik duyurdu! Malatya'da mesai saatleri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği'nce koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Valilik duyurdu! Malatya'da mesai saatleri değişti

Koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü 5 il arasında bulunan Malatya'da Valilik tarafından mesai saatlerinde yeni düzenleme kararları alındı. Valiliğin konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Covid-19 salgını nedeni ile ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri 09.00- 12.30- 13.00- 17.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

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