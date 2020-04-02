Trabzon ve Elazığ'da flaş karar: Şehir dışından gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehrimize her ne şekilde olursa olsun (kara, deniz ve hava yolu) giriş yapacak kişiler, 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden, ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

ELAZIĞ'DA DA 14 GÜN KARANTİNA KURALI UYGULANACAK

Koronavirüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da her türlü tedbir alınıyor. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, son olarak kente gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. Bu kapsamda şehre giriş noktalarında güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı kaydedildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "Aldığımız karar gereği Elazığ’a dışarıdan gelen herkes 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Çıkanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır. Zorunlu haller dışında Elazığ’a gelmeyin" dedi.

(AA / İHA)



