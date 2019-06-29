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Valilikten Ceylanpınar’daki terör operasyonuyla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 00:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen ve 44 kilo 130 gram patlayıcı maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili sosyal medya ve bazı internet sitelerindeki haberlerin kolluk kuvvetlerini karalama amacı taşıdığını açıkladı.Valiliğin açıklamasında, “PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarına milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı/mühimmat olduğu değerlendirilen malzemelerin aktarımını yapabilecekleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ilgili adli mercilerden alınan kararlar doğrultusunda ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 27/06/2019 Perşembe günü ilimiz Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonel faaliyet neticesinde toplam 44 kilo 130 gram patlayıcı madde ve patlamaya yarayacak düzenekler, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirilmiş, olayla ilgili olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli şahıs da gözaltına alınmıştır.

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen ve 44 kilo 130 gram patlayıcı maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili sosyal medya ve bazı internet sitelerindeki haberlerin kolluk kuvvetlerini karalama amacı taşıdığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, “PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarına milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı/mühimmat olduğu değerlendirilen malzemelerin aktarımını yapabilecekleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ilgili adli mercilerden alınan kararlar doğrultusunda ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 27/06/2019 Perşembe günü ilimiz Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonel faaliyet neticesinde toplam 44 kilo 130 gram patlayıcı madde ve patlamaya yarayacak düzenekler, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirilmiş, olayla ilgili olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli şahıs da gözaltına alınmıştır. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli/idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir.
Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

HDP’li belediye meclis üyesinin evinde patlayıcı madde ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP’li belediye meclis üyesi Dilan Ablay ve ailesinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmış, Ablay’ın evinde yapılan aramada ise 44 kilo 130 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan düzenek ele geçirilmişti.

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