Valizden çıkan kırışık kıyafetleri saniyeler içinde kurtarma rehberi

İlk ve en klasik yöntemimiz: Buhar banyosu.



Otelinize yerleşir yerleşmez ilk işiniz sıcak bir duşa girmekse, kıyafetlerinizi de bu keyfe ortak edin. Siz sıcak suyun tadını çıkarırken banyoda biriken yoğun buhar, kumaş liflerini gevşeterek kırışıklıkların kendiliğinden açılmasını sağlayacaktır.

Eğer vaktiniz daha darsa, saç kurutma makinesinden yardım alabilirsiniz.

Kıyafeti düz bir zemine yayın veya askıya asın. Kırışık bölgelere çok az su serpiştirerek nemlendirin ve ardından kurutma makinesini orta sıcaklıkta, kumaştan 15-20 cm uzakta tutarak gezdirin. Sıcak hava ve nemin birleşimi, kumaşı hızla pürüzsüz hale getirecektir.

Kendi kırışıklık giderici spreyinizi yapın.



Boş bir fısfıs şişesine su ve az miktarda yumuşatıcı ekleyin. Bu karışımı buruşuk bölgelere hafifçe sıkarak kumaşı elinizle gerdirin. Kırışıklıkların açıldığını ve kıyafetin mis gibi koktuğunu göreceksiniz.

Daha sert ve inatçı kırışıklıklar için saç düzleştiricisine ne dersiniz?



Saç düzleştiricinizin ısısını orta seviyeye getirin. Gömlek yakası, manşet veya düğme araları gibi küçük alanları düzleştiriciyle sıkıştırın. Bu yöntemle detaylarda pürüzsüz ve keskin hatlar elde edin.

Nemli havluyla pres uygulayın.



"Benim hiç vaktim yok, hemen çıkmam lazım" diyorsanız, kıyafetinizi düz bir zemine serin ve üzerine nemli bir havlu bastırın. Havlunun ağırlığı ve nemi, kumaşın dokusunu yumuşatacak. Havluyu üzerinden alıp kıyafeti hafifçe silkeleyerek askıya astığınızda, o göze batan kaba kırışıklıkların gittiğini fark edeceksiniz.

Tabii tüm bu kriz yönetiminden önce, bir sonraki seyahatiniz için "rulo yapma" tekniğini ajandanıza not edin.



Kıyafetleri katlamak yerine sıkı rulolar haline getirerek valize yerleştirmek, hava boşluklarını azaltır ve kumaşın kendi üzerine baskı yapmasını önler. Böylece valizi açtığınızda bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz minimuma iner.