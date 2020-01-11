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  4. Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Vampir kelebek adıyla bilinen Ricania simulans ile istilacı böcek olarak bilinen Halyomorpha halys tehlikesi büyüyor. Artvin’de tarım arazilerinin ardından orman ağaçlarına yöneldi. Böceklerle mücadele için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü araştırma çalışmaları başlattı.

Doğu Karadeniz’de, 2006 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte ortaya çıkan ’Ricania simulans’ adlı kelebek türü böcek ve 2016 yılından itibaren başta fındık olmak üzere, meyve ağaçlarında görülen Halyomorpha halys (Kahverengi pis koku böceği) tarım alanlarının ardından şimdi de orman ağaçlarına yöneldi. Suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden istilacı böcekler, vatandaşların kâbusu oldu. Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde, tarım ve orman alanlarında inceleme başlattı. Zarar veren böcekleriyle ilgili bölgede yaşayan vatandaşların dinleyen Özkaya, daha sonra köy muhtarları ile toplantı yaptı.
Toplantıda, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve il merkezinde, 2006 yılından itibaren başta çay bitkisi olmak üzere tarım bitkilerinde zarar veren Ricania Simulans (Kelebek Böceği) ve 200’den fazla bitkide zarar veren Halyomporpha halys (Kahverengi pis koku böceği)’nin 2016 yılından itibaren başta fındık olmak üzere, meyve ağaçları ve orman ağaçlarında da zarar yaptığının tespit edildi. Vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda, Bölge Müdürlüğü mücadele amaçlı araştırma çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ricania simulans Halyomorpha halys istilacı böcek

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