Van, Aydın ve Denizli iftar vakti ne zaman? Van, Denizli ve Aydın sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Van, Aydın ve Denizli'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Van, Aydın ve Denizli iftar vakti ne zaman?

VAN, AYDIN VE DENİZLİ İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Van, Aydın ve Denizli'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

VAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AYDIN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







