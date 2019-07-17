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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan hakkında soruşturma

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında, HDP'li bazı belediyelere yapılan yardımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesinin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

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Bedia Özgökçe Ertan soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı

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