Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Van'ın gelecekteki hedeflerine ulaşabilmesi için, huzur ortamının devam etmesi için kardeşliğin, dayanışmanın bu birkaç yılda yeni elde ettiğimiz Van'ın daha güçlenmesi için sorumluluk almak zorundayız." dedi.

Arslan, Van Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, bu ülkenin birliğini, bekasını, geleceğini, birlikte yaşama anlayışını güçlendirecek, bölgenin geçmişte yaşadığı olumsuzluklara karşı ışık olacak yeni fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hak-İş'in 43 yıllık tarihinde hep demokrasiden, özgürlüklerden, ülkenin birlik ve bütünlüğünden yana güçlü tavır aldığını anlatan Arslan, 12 Eylül 1980 darbesinin en ağır faturalarını Hak-İş'in ödediğini belirtti.

O sürecin Türkiye demokrasisinin karanlık bir dönemi olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle dedi:

"Binlerce insanın tutuklandığı, 100 binlerce insan hakkında soruşturmaların başlatıldığı, yargılandığı, idamların olduğu bir dönemdi. Hak-İş henüz 5 yaşındayken bile demokrasinden yana tavır alarak darbecilere karşı durdu. Aynı şekilde 28 Şubat sürecini yaşadık. Darbeciler, kendi güçlerinin arkasına sözde sivil toplum örgütlerini koydular. Brifinglerle bunlara talimat vererek demokratik yollarla seçilmiş, parlamentodan güvenoyu almış bir hükümeti yıkma görevini verdiler. Bunlar kendilerine 'beşli çete' dediler. Dönemin genelkurmay başkanı bunlara 'bu hükümeti yıkma görevini sizlere verdik' diyor. Bunlar aynı zamanda bir yıkım ekibidir. Biz hep özgürlükten yana olduk, 15 Temmuz'da da olduğu gibi, dolayısıyla bu konfederasyon milletten yana, demokrasiden yana özgürlüklerden yana, haklardan yana taraf olacaktır. "