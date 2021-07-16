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  4. Görüntüler Van'dan! Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada

Görüntüler Van'dan! Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada

16.07.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da, dün yağmur ve fırtına etkili olurken, cami minaresinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kentte dün etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde meydana gelen sel, hasara yol açtı.

Fırtınada Van Gölü'nde gezi teknesinin karaya oturduğu ve 30'dan fazla kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı bölgede, bugün de aralıklarla yağış etkili oluyor. Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde ise dün fırtına nedeniyle cami minaresinin sallandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde minarenin, deprem olmuş gibi sallandığı anlar yer aldı.

(DHA)

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Van
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