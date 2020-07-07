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Van'da göçmen faciası! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Van'da göçmen faciası! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş ilçesine bağlı Deveboynu ile Çarpanak Adası arasındaki bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 12'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

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