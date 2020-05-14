HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da kaçak avcılara şok operasyon! 2 ton balık ele geçirildi

Van'da kaçak avcılara şok operasyon! 2 ton balık ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kaçak balık avlayanlara yönelik yapılan denetimlerde Van Gölü ile birleşen Bendimahi Çayı'nda gizlenen, torbalarda 2 ton ölü balık ele geçirildi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu günler arasında avlanması yasak olan inci kefali için Jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayına, kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak avlanan torbalar dolusu 2 ton ölü balık ele geçirdi. Ele geçirilen balıklar imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 TON BALIK AVLAYACAK KAPASİYETE SAHİP 400 METRE AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Kale arkasındaki Şamran kanalının Van Gölü'nde döküldüğü mansapta denetimler yaptı. Denetimlerde, 5 ton balığı avlayabilecek 400 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.

Ağın üzerinde ise 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar suya bırakılırken, ele geçirilen ağlara ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Yetkililer inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Yıllar önce verdiği o cevabıyla yayınladı! Dikkat çeken paylaşımYıllar önce verdiği o cevabıyla yayınladı! Dikkat çeken paylaşım
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Bir il teyakkuzda! 1945'ten sonra ilk: Rekor bekleniyor

Bir il teyakkuzda! 1945'ten sonra ilk: Rekor bekleniyor

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

Marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık?

Diğer Haberler
Yıllar önce verdiği o cevabıyla yayınladı! Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Yıllar önce verdiği o cevabıyla yayınladı! Dikkat çeken paylaşım

Malatya'da 3.1 şiddetinde korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

Antalya’da 7 yavrusu olan köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Tek kelimeyle vicdansızlık! Tüfekle öldürüldü

Bakan Soylu teröristlere bu sözlerle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

Soylu terörislere böyle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

İzmir'de pompalı dehşeti! Polis her yerde onları arıyor

İzmir'de pompalı dehşeti! Polis her yerde onları arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.