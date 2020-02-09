Van'da kaçak göçmenler kendilerini ihbar etti

\u0130l\u00e7e merkezine yakla\u015f\u0131k 30 kilometre uzakl\u0131kta bulunan ve karayolu kar nedeniyle kapal\u0131 olan in Mahallesi\u2019nde bulunan d\u00fczensiz ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menler, tekneyle al\u0131narak Akdamar Adas\u0131 iskelesi\u2019ne getirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriPARTNERKenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun dizi isyan\u0131! Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan nikah \u015fahidi oldu
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