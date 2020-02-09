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Van'da kaçak göçmenler kendilerini ihbar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 20:35 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı. Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.

Van'da kaçak göçmenler kendilerini ihbar etti

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve karayolu kar nedeniyle kapalı olan in Mahallesi’nde bulunan düzensiz kaçak göçmenler, tekneyle alınarak Akdamar Adası iskelesi’ne getirildi.

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Van Gevaş

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