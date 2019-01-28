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Van'da kan donduran olay: Kızımı eve geç geldiği için öldürdüm, gidin cesedini alın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde N.A. isimli kadın, polis merkezine giderek, 18 yaşındaki kızı Ayşe A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Polislere evinin anahtarını vererek "Kızımı eve geç geldiği için öldürdüm gidin cesedini alın" diyen annenin sorgusu devam ederken, talihsiz kızın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Van'da kan donduran olay: Kızımı eve geç geldiği için öldürdüm, gidin cesedini alın!

Kan dondurucu olay, 27 Ocak pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Van’ın Tuşba İlçesi’nde meydana geldi.

ANNE VE BABASI BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

İddialara göre, 18 yaşındaki Ayşe A.'nın annesi ve babası bir süre önce aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sürecinin ardından, annesiyle yaşayan Ayşe A. geçimlerini sağlamak için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle evine geç giden genç kız ile annesi arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Cumartesi gecesi Ayşe A. yine eve geç gidince annesiyle aralarında kavga çıktı.

“EVDE KIZIMI ÖLDÜRDÜM”

Sözcü gazetesinden Tugay Saday'ın haberine göre, Pazar sabahı karakola giden anne N.A. polise evinin anahtarını vererek “Kızımı öldürdüm, cesedi şu an evde” dedi. Eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

cinayet

ÜRPERTEN İFADE

İfadesinde; kızının eğlence merkezinde çalışmasına karşı olduğunu anlatan anne N.A.’nın “Eve geç geldiği için tartıştık. Tartışma alevlenince cinnet geçirerek Ayşe’nin boğazına sarıldım. Kendime geldiğimde Ayşe ölmüştü” dediği öğrenildi.

BABA DA EMNİYET’E GÖTÜRÜLDÜ

Anne N.A.'nın ifadesinin ardından Ayşe A.'nın babası da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“ÖLÜMÜM ANNEMİN ELİNDEN OLACAK”

Ayşe A.’nın arkadaşları, “Ayşe hayat dolu biriydi. Ama annesinin sürekli kendisine baskı uyguladığını söylüyordu. Bir hafta önce Ayşe bize, ‘Bir gün ölümüm annemin yüzünden olacak’ demişti. Bunu söyledikten bir hafta sonra da bu olay yaşandı. Bize hep, ‘Kızlarına güzel davranan annelerine çok özeniyorum’ derdi. Çok acı bir olay” ifadelerini kullandılar.

Van Polisi'nin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Van cinayet Tuşba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şimdi ne oldu kızını öldürdün rahatladın mı, ve o güzel yavrucağa nasıl kıydın Allah seni affetsin öbür tarafta yatacak yerin yok artık.
yazık olmuş gencecik kız milletce sıyırdık
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