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  4. Van'da peş peşe iki deprem! Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

Van'da peş peşe iki deprem! Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

20.10.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, akşam saatlerinde 6 dakika arayla meydana gelen iki depremle sallandı. Korkutan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Van Gölü doğusu sıkışıp yükseliyor ve küçük küçük depremler oluşturuyor. 2011 yılında burada 7,2'lik deprem olduğu için ben özellikle bu yörede büyük bir deprem beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Van'da peş peşe iki deprem! Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05’te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.

“2011 YILINDA BURADA 7,2'LİK DEPREM OLDUĞU İÇİN…”

Art arda gelen depremlerde ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

  • 11 Ekim'de olduğu gibi Van Gölünün hemen doğusunda bugün de 3,7-4,1 büyüklüğünde depremler oldu.

  • Bu depremler buradaki bindirme fayları üzerinde. Daha önce de yazdığım gibi, Arap levhası Avrasya levhasına doğru ilerleyip Doğu Anadolu'yu sıkıştırınca burada D-B yönlü bindirme ve ters faylar ile KD-GB ve KB-GD doğrultu atımlı faylar oluşuyor.

  • Van Gölü doğusu sıkışıp yükseliyor ve küçük küçük depremler oluşturuyor. 2011 yılında burada 7,2'lik deprem olduğu için ben özellikle bu yörede büyük bir deprem beklemiyorum.
Son Dakika: Van'da 6 dakika arayla iki korkutan depremSon Dakika: Van'da 6 dakika arayla iki korkutan deprem


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deprem Van
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