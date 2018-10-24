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Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Kent merkezi ve ilçelerinde devam eden yağmur, Bahçesaray'ın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü. Yağış nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan sürücüler, yolda güçlükle ilerleyebildi.

YOLLARIN KAPANMAMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

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DAHA ÖNCE 29 EKİM'DEN ÖNCE BU YOĞUNLUKTA KAR YAĞMADI

Ekipte kamyon şoförlüğü yapan Recep Mucir, bölgede daha önce 29 Ekim'den önce bu yoğunlukta kar yağdığını görmediğini söyledi.

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Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Van Bahçesaray kar kar yağışı Karapet Geçidi yoğun kar yağışı

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