Van'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama geldi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinde çekildiği öne sürülen görüntüler çok konuşulmuştu. İddiaya göre Jandarma personeli, bir şahsı gözaltına aldığı sırada defalarca kez havaya ateş açmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede gündeme oturmuştu. Konuya ilişkin Valilikten açıklama gelirken, olayın aslı da aktarıldı.

Valilik, Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Olay, 20 Haziran 2022 günü ’kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu’ olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.

"JANDARMA ARAÇLARINA TAŞLI SALDIRI"

M.E.A.’nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

HDP'Lİ VEKİL PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüleri ilk olarak, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz paylaşmış ve kadınların da darp edildiğini iddia etmişti.



