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Van depremi sembollerindendi! Kaza kırımına uğrayan uçak 1,5 milyon liraya satıldı

25.02.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van depremi için yardım getirilirken Erzurum Havalimanı'nda kaza kırımına uğrayan Gürcistan uçağı, yaklaşık 12 yıldır havalimanında bekletiliyordu. Depremin sembollerinden biri haline gelen uçak, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Sembol uçak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleyle 1,5 milyon liraya satıldı.

Van depremi sembollerindendi! Kaza kırımına uğrayan uçak 1,5 milyon liraya satıldı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getirilen Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargonun boşaltıldığı uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşınan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte hasar oluşturdu. Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

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İLK İHALEDE TALİBİ ÇIKMADI

Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklardaki hasarlar, sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağı, kırılan kanadı onarıldıktan sonra ülkeye götürüldü.

Kokpit bölümünde hasar oluşan, üzeri brandayla örtülen ve o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçak için geçen yıl satış kararı verildi. DHMİ Genel Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapıldı. 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağa talipli çıkmadı.

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1,5 MİLYON LİRAYA SATILDI

DHMİ Genel Müdürlüğü, uçağın satışı için ikinci kez ihale düzenledi. Hurdaya ayrılan uçağın 22 Şubat'ta yapılan ihalesine 30'a yakın talipli müracaat etti. 400 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan uçak için talipliler, 50 bin lira geçici teminat yatırdı.

DHMİ Genel Müdürlüğü Salonu'nda 22 Şubat günü saat 14.30'da yapılan ihale sonucunda uçak, 1,5 milyon liraya satıldı. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra uçağın Erzurum Havalimanı'ndan alınacağı öğrenildi.

DHA

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