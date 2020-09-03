HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Van Gogh'un 'Kadın Başı' adlı tablosu 1,6 milyon euroya doğduğu topraklara geri döndü

Van Gogh'un 'Kadın Başı' adlı tablosu 1,6 milyon euroya doğduğu topraklara geri döndü

03.09.2020 05:04 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya satın aldı.

Van Gogh'un 'Kadın Başı' adlı tablosu 1,6 milyon euroya doğduğu topraklara geri döndü

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya satın aldı.

Hollanda'daki müze, Kuzey Brabant eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren van Gogh'un tablosunun, uzun süredir peşindeydi.

Resmin, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde asılı olan ünlü "Patates Yiyenler" tablosu için bir ön çalışma niteliğinde olduğu belirtiliyor. Müzeye göre, köylü bir kadının portresi olan "Kadın Başı", van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri.

Ünlü ressam, Nuenen'de yaşadığı dönemde, çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerine odaklandı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, van Gogh, özellikle zorlu çiftlik yaşamını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modellerle ilgileniyordu.

Resimdeki bilinmeyen kadın da, ünlü ressamı oldukça etkilemiş. Van Gogh, onu birkaç kez daha çalışmalarında kullanmış.

Van Gogh, yaptığı 47 kafa çalışmasının ardından, başyapıtlarından biri sayılan Patates Yiyenler'i yarattı.

Londra'daki müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle, yapıldığı eyalete geri döndü. Kadın Başı tablosu, bugünden itibaren, 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.

Tablo, önümüzdeki Mart ayından itibaren van Gogh'un Brabant'taki yaşamının anlatıldığı bölümde, kalıcı olarak sergilenecek.

Kadın Başı, Vincent van Gogh'un, Kuzey Brabant Müzesi tarafından satın alınan beşinci yapıtı. Müze daha önce, "Neunen'deki Papazın Bahçesi", "Collse Su Değirmeni", "Şişeler ve Kabuklu Natürmort" ve "Kazıcı Köylü Kadın" adlı tablolarını koleksiyonuna kattı.

Müzede ayrıca, van Gogh'un diğer müzelerden ödünç alınan 8 ayrı eseri de sergileniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Macron'dan gazeteciye azar: MiskinlikMacron'dan gazeteciye azar: Miskinlik
Musa Orhan için harekete geçtiler!Musa Orhan için harekete geçtiler!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Avrupa Aleksey Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?
Avrupa Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?
Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın 'kanıtsız' olduğunu açıkladı
Rusya'dan 'Navalnıy' açıklaması
Macron, Hizbullah lideriyle yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi azarladı
Macron'dan gazeteciye azar: Miskinlik
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı
Berlusconi koronavirüse yakalandı
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı
İspanya'da Kovid-19'da vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 581 arttı
İspanya'da korkutan artış! 24 saatte 8 bin 581 yeni vaka
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.