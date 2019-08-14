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Van Gölü için 4 kilometre kulaç attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Gevaş iskelesinden Akdamar Adası'na yüzme etkinliği düzenlendi - Aralarında sporcuların da bulunduğu 70 kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu - Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer: - "Sporcularımız yaklaşık 4 kilometre yüzerek adaya ulaştılar. Bakıldığı zaman az görünebilir ama yüzücüler için çok meşakkatli bir mesafe oldu. Amacımız Van Gölü'nün kirlenmemesine yönelik bir duyarlılık geliştirmek"

Van Gölü'nde kirliliğe dikkati çekmek amacıyla aralarında sporcuların bulunduğu 70 kişinin katılımıyla Gevaş iskelesinden Akdamar Adası'na yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Gevaş Belediyesi ve Vangölü Aktivistleri Derneğince, gölde kirliliğin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

"Kulaç Kulaç Van Gölü" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik için Gevaş iskelesinde bir araya gelen 70 kişi, hazırlıkların ardından 4 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için kulaç atmaya başladı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte parkuru tamamlayamayanlar teknelere alınırken, bazı sporcular adaya ulaşmayı başardı.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl binlerce insanın tatil yapmak için geldiği Van Gölü'nün hem Van hem de bölge için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Van Gölü ve buradaki Akdamar Adası'na dikkati çekmek için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Sezer, "Sporcularımız yaklaşık 4 kilometre mesafeyi yüzerek adaya ulaştılar. Bakıldığı zaman az görünebilir ama yüzücüler için çok meşakkatli bir mesafe oldu. Amacımız Van Gölü'nün kirlenmemesine yönelik bir duyarlılık geliştirmek." diye konuştu.

- "Kanun çıkarılmalı"

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de yüzerek adaya varmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Akdamar Adası'nda çoban ve Ahtamara'nın güzel bir hikayesinin olduğunu anımsatan Özel, her gün aşkı Ahtamara'yı görebilmek için kıyıdan adaya yüzen çobanın hikayesini daha iyi anladıklarını belirtti.

Van Gölü'nün turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yaşanan kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Siyasilerden bir talebimiz var, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması. Bu kanunla halkımız gölümüzdeki bu güzelliklere daha çok sahip çıkacak. Bu güzel nimeti gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu nedenle çevre il ve ilçelerden gelen sporcularımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah Van Gölü için daha güzel etkinlikler yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Akdamar Van Van Gölü yüzme etkinliği

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