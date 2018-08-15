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Van Gölü'nde martı ölümleri endişelendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Van Gölü'ndeki Adır ve Çarpanak adalarında yaşam alanı oluşturan ve üreme döneminde telef olan yüzlerce martı, belediye ekipleri tarafından kıyıdan temizlendi.

Van Gölü'nde çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan Adır ve Çarpanak adalarını üreme mekanları haline getiren martıların bir kısmı telef oldu.

Adada ölen ve uzmanlarca alınan doku ve kan örnekleri üzerinde yapılan incelemede aşırı sıcak ve açlığın etkisiyle telef olduğu belirlenen martılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından adalardaki koku ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması için toplatıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü havzasında yaşayan martıların üreme yerlerinin başında Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları geldiğini söyledi.

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Her yıl üreme dönemlerinde martıların bir kısmının telef olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Bunlar korkulacak ölümler değil. Üç milyon martıdan yüzde 1'inde ölümler olsa da bu 30 bin martıya tekabül ediyor. Bunlar eğer toplanmazsa çevre halkını tedirgin eder. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ile beraber bu üreme alanlarını kontrol ediyoruz. Martı ölümleriyle ilgili gerekli önlemleri alıyoruz. Kontrollerimiz sonucunda martı ölümlerinin yaşandığı yerlerin temizlenmesi gerektiğini belediye ekiplerine bildirdik. Bu kapsamda bütün martı ölümlerinin yaşandığı bütün kıyılar temizleniyor. Halkın korkacağı herhangi bir şey yok. Bunlar rutin ölümlerdir. Merkez olarak, uçamayan martıların tedavisini yapıyoruz."

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Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü personeli Kağan Bülent Torukçu da Van Gölü kıyısında telef olmuş yüzlerce martı topladıklarını ifade ederek, "Toplamda 7 kişilik ekiple çalıştık ancak o kadar çok martı var ki bugün işimiz bitmedi. Yarın da Van Gölü kıyısındaki temizlik çalışmamız devam edecek. Bugün 200 torba martı ölüsü topladık ve çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Van Gölü martı ölümleri martı

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