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Van Gölü sahiline yeni plaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gölden daha fazla yararlanması amacıyla Gevaş ilçesine yeni halk plajı kazandırıyor - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan: - "Sahillerimiz çok kötü durumdaydı. Kayyum döneminin başlamasıyla Edremit, Erciş, Tuşba sahillerinde plajlar açıldı. O kirli sahipsiz alanlar halkın hizmetine, turizme kazandırıldı"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Gevaş ilçesinde yeni bir halk plajını hizmete açmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce göle kıyısı bulunan Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde açılan halk plajlarına Gevaş ilçesinin de eklenmesiyle vatandaşlar gölden daha fazla yararlanma imkanı bulacak.

Akdamar Adası'nın karşısındaki Keretaş sahilinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla yapılan ilçenin ilk halk plajında sona gelindi.

25 bin dönüm üzerine kurulan ve yüzde 90'ı tamamlanan plajda duş kabinleri, yüzer iskele, kamelyalar, plaj futbolu sahası, kafeterya ve idari bina bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan ile Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör, yakın zamanda hizmete açılması planlanan plaj alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kaplan, Gevaş'ın kentin en çok turist çeken ilçelerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye olarak ilçenin çehresini değiştirecek projeye imza attık. Van halkı bunlara şahittir. Sahillerimiz çok kötü bir durumdaydı. Kayyum döneminin başlamasıyla Edremit, Erciş, Tuşba sahillerinde plajlar açıldı. O kirli sahipsiz alanlar halkın hizmetine, turizme kazandırıldı. Bunu bir Vanlı olarak çok iyi biliyorum. Eskiden insanlarımız sahillerde denize girecek yer arıyorlardı. Şimdi yapılan çalışmalarla Vanlılar şezlongların bulunduğu plajlarda gönül rahatlığıyla denize girebiliyor. Halkımız yapılan bu çalışmalardan çok memnun."

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi Gevaş plaj Van

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