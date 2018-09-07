Van Gölü sahiline yeni plaj

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Gevaş ilçesinde yeni bir halk plajını hizmete açmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce göle kıyısı bulunan Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde açılan halk plajlarına Gevaş ilçesinin de eklenmesiyle vatandaşlar gölden daha fazla yararlanma imkanı bulacak.

Akdamar Adası'nın karşısındaki Keretaş sahilinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla yapılan ilçenin ilk halk plajında sona gelindi.

25 bin dönüm üzerine kurulan ve yüzde 90'ı tamamlanan plajda duş kabinleri, yüzer iskele, kamelyalar, plaj futbolu sahası, kafeterya ve idari bina bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan ile Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör, yakın zamanda hizmete açılması planlanan plaj alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kaplan, Gevaş'ın kentin en çok turist çeken ilçelerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: