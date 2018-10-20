Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türünü Mehmetçik buldu

Mikrobiyalit ve balıktan numune alan Sarı, Edremit ilçesindeki Bot Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde inci kefali dışında ilk kez başka bir balığın yaşadığına tanık olduğunu, bilim tarihine not düşecek önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Sarı, önceki çalışmalarda inci kefali dışında başka balık türüne rastlanmadığını belirterek, "Daha önce yaptığımız çalışmalarda Van Gölü'ndeki biyolojik çeşitlilik 103 tür fitoplankton, 36 zooplankton ve tek tür balık olan inci kefali yaşıyor. Bu ifademiz bugün itibarıyla değişti. Van Gölü'nde iki tür balık yaşıyor diyebiliriz. Çünkü Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda, bir mokrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettik." diye konuştu.

- "5-6 santimetre boyunda küçük bir balık türü"

Van Gölü'nde üç aydır birçok kez dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Çok küçük bir balık türü. Yani 5-6 santimetre boyunda küçük bir balık türü. Gölün ortasında yaklaşık 13 metre boyunda bir mikrobiyalitin üstünde yaşıyor. Bu mikrobiyalit göl tabanındaki bir tatlı su çatlağının üzerinde oluşmuş. Tepesinden hala bol miktarda kalsiyum tatlı su çıkıyor. Mikrobiyalitten etrafa sürekli tatlı su sızıyor. Bu yüzden bu mikrobiyalitin etrafında bir mikro tatlı su habitatı oluşmuş durumda. O mikrobiyalitte oluşan küçük bir balık türüyle karşı karşıyayız. Yani Van Gölü'nde artık iki tür balık yaşıyor. İnci kefaline kardeş geldi diyebiliriz. Meğer inci kefali yalnız değilmiş."