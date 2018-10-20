HABER

Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türünü Mehmetçik buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, dalış eğitimi sırasında gölde inci kefali dışında,mikrobiyalitte yaşayan 5-6 santimetre boyunda yeni balık türüne rastladı - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı: "Van Gölü'nde iki tür balık yaşıyor diyebiliriz. Çünkü Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda, bir mokrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettik" - "Grimsi, sarımtırak, üzerinde siyah noktalar olan bir balık türü bu. Bu bölgede başka türleri bulunan çöpçü balığına benziyor. Ama henüz türünü belirleyemedik"

Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali dışında, mikrobiyalitte yaşayan 5-6 santimetre boyunda yeni balık türü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, Van Gölü'ndeki dalış eğitimi sırasında 13 metre yükseklikteki bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan siyah benekli sarı bir balık türüne rastladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş ve su altı fotoğrafçısı Saygın Dura, söz konusu noktada dalış yaparak balığı görüntüledi.

Mikrobiyalit ve balıktan numune alan Sarı, Edremit ilçesindeki Bot Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde inci kefali dışında ilk kez başka bir balığın yaşadığına tanık olduğunu, bilim tarihine not düşecek önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Sarı, farklı birtakım ekolojik özelliklere sahip gölde biyolojik çeşitliliğin sınırlı olduğunu ifade etti.

Van Gölü'nün altında dünyanın en büyük mikrobiyalitleri olduğunu aktaran Sarı, mikrobiyalitlerle ilgili çalışmalar sırasında sürekli yeni bulgulara rastladıklarını kaydetti.

Sarı, önceki çalışmalarda inci kefali dışında başka balık türüne rastlanmadığını belirterek, "Daha önce yaptığımız çalışmalarda Van Gölü'ndeki biyolojik çeşitlilik 103 tür fitoplankton, 36 zooplankton ve tek tür balık olan inci kefali yaşıyor. Bu ifademiz bugün itibarıyla değişti. Van Gölü'nde iki tür balık yaşıyor diyebiliriz. Çünkü Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda, bir mokrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettik." diye konuştu.

- "5-6 santimetre boyunda küçük bir balık türü"

Van Gölü'nde üç aydır birçok kez dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Çok küçük bir balık türü. Yani 5-6 santimetre boyunda küçük bir balık türü. Gölün ortasında yaklaşık 13 metre boyunda bir mikrobiyalitin üstünde yaşıyor. Bu mikrobiyalit göl tabanındaki bir tatlı su çatlağının üzerinde oluşmuş. Tepesinden hala bol miktarda kalsiyum tatlı su çıkıyor. Mikrobiyalitten etrafa sürekli tatlı su sızıyor. Bu yüzden bu mikrobiyalitin etrafında bir mikro tatlı su habitatı oluşmuş durumda. O mikrobiyalitte oluşan küçük bir balık türüyle karşı karşıyayız. Yani Van Gölü'nde artık iki tür balık yaşıyor. İnci kefaline kardeş geldi diyebiliriz. Meğer inci kefali yalnız değilmiş."

Sarı, balık türünün belirlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak,c"Grimsi, sarımtırak, üzerinde siyah noktalar olan bir balık türü bu. Bu bölgede başka türleri bulunan çöpçü balığına benziyor. Ama henüz türünü belirleyemedik." dedi.

Van Gölü oluşalı 800 bin yıl olduğunu aktaran Sarı, "800 bin yıldır bu balık bu gölde yaşıyor. Ama hiç kimse bunun farkına varmadı. Üstünden tekneler geçiyor, balıkçılar geçiyor ama kimse fark etmedi. 800 bin yıllık tarihte bu balığın ilk karşılaştığı insanlar bizler olduk. İlk gözlemlerimizde mini popülasyon oluşturduğunu söyleyebiliriz. Üremesini devam ettiriyor." sözlerine yer verdi.

PARTNERBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınızBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınız
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay’daİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay’da
Christian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - YenidenChristian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık inci kefali Van Van Gölü

En Çok Okunan Haberler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.