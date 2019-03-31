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Van, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 07:50 | Son Güncelleme

VAN, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Van, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN- Ceren KURTYE/VAN- HAKKARİ- BİTLİS, (DHA)- VAN, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.
Van'da 652.878 seçmen için 2 bin 273, Hakkari'de 176 bin 928 seçmen için 602, Bitlis'te ise 207 bin 412 seçmen için 878 sandık kuruldu. Güvenlik önlemlerinin alındığı her üç kentte, vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın yüksek olduğu gözlendi. Van, Hakkari ve Bitlis'te oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Yetkililer, oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı, tehdit ve etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmalarını, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik seçim kriz merkezlerine bilgi vermeleri istendi.

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Van, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladıVan, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladıVan, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladıVan, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi başladı

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