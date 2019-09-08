Van kahvaltısı için UNESCO atağı

ÖNDER ALTINAL - Yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, kentin tanıtımında önemli bir yere sahip. Kentteki kahvaltı salonlarında yılların birikimine sahip ustalarca yöreye özgü ürünlerle hazırlanan kahvaltı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özel hazırlanması dolayısıyla damakta tat bırakan ve 2014'te gerçekleştirilen "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" etkinliğinde rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Van kahvaltısı, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TPE) "Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi" alarak markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Damakta bıraktığı lezzeti itibariyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) çalışma başlattı. Van Ticaret ve Sanayi Odası da kahvaltının ön plana çıkması için her yıl belli bir günü "Dünya Kahvaltı Günü" ilan etmeye hazırlanıyor. - "Kahvaltının sofraya kadar gelişini kayıt altına alıyoruz" Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Van kahvaltısının kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Aktuğ, "Kahvaltının tüm aşamalarının UNESCO'ya aktarılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Kahvaltının sofraya kadar gelişini kayıt altına alıyoruz. Mesele, kahvaltıyı Somut Olmayan Dünya Mirası Listesine dahil edebilmek." diye konuştu. Van kahvaltısının tüm aşamalarının kayıt altına alındığını ifade eden Aktuğ, şunları kaydetti: