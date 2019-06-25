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Van merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14’ü muvazzaf olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman erbaş, istifa etmiş 1 astsubay ve KHK ile ihraç edilmiş 1 subay olmak üzere toplam 18 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14’ü muvazzaf olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman erbaş, istifa etmiş 1 astsubay ve KHK ile ihraç edilmiş 1 subay olmak üzere toplam 18 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 25 Haziran 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin illerinde ve KKTC’de yapılan eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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