Van'da 1 milyon liralık kasa hırsızlığı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir milyon lira değerinde ziynet eşyası, tespih ve kol saatleri çalan 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İki Nisan Caddesi'ndeki bir ikamette 28 Ocak'ta yaşanan kasa hırsızlığında yaklaşık bir milyon lira değerinde ziynet eşyası, tespih ve kol saatlerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İkametin giriş, çıkış ve çevre güzergahlarındaki 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik görüntüsünün incelendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 kiralık araca ilişkin bilgilerden 34 plakalı aracın H.A'nın kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle U.K. tarafından kiralandığı ve kiralama ücretini ise S.K'nin kredi kartını kullanarak ödediği tespit edildi. Görevlilerimizce yapılan 14 günlük çalışmalar sonucunda U.K. tarafından başkasının kimlik bilgilerini ve kredi kartını kullanarak 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan S.D, M.Y. ve H.A. isimli şüphelilerle gerçekleştirdikleri tespit edilmesi üzerine 11-15 Şubat'ta görevlilerimizce yapılan 2 ayrı operasyonda S.D, M.Y. ve H.A. yakalandı. Şüpheliler kasa hırsızlığını birlikte gerçekleştirdiklerini ve hırsızlık malzemelerini Edremit ilçesinde bir ikametin bodrum katında sakladıklarını beyan etti."

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirilen açıklamada, zanlı U.K'yi yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

