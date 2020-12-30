HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

30.12.2020 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van’da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada toplam 23 paket halinde 23 kilo 105 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Tekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralıTekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kocaeli'de arızalanan kamyonetini tamir etmek isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

Tekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

Yılbaşında bahar havası! Korkutan açıklama: Normal değil

Yılbaşında 'bahar havası' korkutuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.