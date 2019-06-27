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Van'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Van'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, Hakkari-Van kara yolunda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde 25'i Afganistan ve 4'ü Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü T.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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düzensiz göçmen operasyon Van

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