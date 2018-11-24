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Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda uygulama sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, araçta bulunan 31 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü V.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Gürpınar Van

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