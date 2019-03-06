HABER

Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında, S.K'nin kullandığı 65 AB 356 plakalı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.

Kontrollerde minibüsteki 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İBB Antika Tutkunlarını BuluşturuyorİBB Antika Tutkunlarını Buluşturuyor
Binali Yıldırım: "Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir”Binali Yıldırım: "Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Gürpınar minibüs Van

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2’si ağır 20 yaralı

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Alkollü sürücü reflüje daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.