Van’da 51 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 51 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın İpekyolu ilçesinde durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 100 paket halinde toplam 51 kilo 45 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.G. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, H.A. isimli şahsın yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.



