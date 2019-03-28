Van'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesinde Bebleşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Albayrak Mahallesi yakınlarında şüpheli bir grubu tespit etti.

Olay yerine giden ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 39 Afganistan ve 11 Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Muradiye ilçesinde de Van-Erciş kara yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta 6 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

