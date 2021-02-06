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Van’da binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

06.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 adet cinsel içerikli gıda takviyesi, 238 adet cinsel içerikli ürün ve 201 adet kozmetik ürün ele geçirildi.Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı ve sağlığı zararlı olduğu tespit edilen 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 adet cinsel içerikli gıda takviyesi, 238 adet cinsel içerikli ürün ve 201 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 adet cinsel içerikli gıda takviyesi, 238 adet cinsel içerikli ürün ve 201 adet kozmetik ürün ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı ve sağlığı zararlı olduğu tespit edilen 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 adet cinsel içerikli gıda takviyesi, 238 adet cinsel içerikli ürün ve 201 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerle ilgili şüpheli R.K. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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